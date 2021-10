Ucad : Une carte d’accès exigée aux agents, prestataires et commerçants

Une carte exigée pour accéder à l'Ucad

A compter du 1er novembre 2021, l’accès aux campus sociaux de l’Ucad sera interdit à toutes les personnes ne disposant pas d’une carte d’accès (agents, prestataires et commerçants).





Dans un communiqué de la direction du centre des œuvres universitaires de Dakar paru hier dans le « Soleil », il est porté à la connaissance des agents permanents et temporaires, prestataires et commerçants que le processus d'enrôlement des concernant se déroulera du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021.