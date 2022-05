UCAD : Une thèse de doctorat sur l’islam en Sénégambie depuis 1725

Une thèse de doctorat sur l’islam en Sénégambie

Une soutenance de thèse de doctorat d’histoire aura lieu le vendredi 13 mai 2022 à 9h, à la Faculté des Sciences et Technologies de l’Education et de la Formation (FASTEF). Produit d’une recherche menée par Mamadou Mariame Diallo, inscrit à l’école doctorale Ethos, le travail porte sur l’islam en Sénégambie, selon une note de l'UCAD. Le principal apport de cette thèse est qu’elle est susceptible d’offrir une vision panoramique de l’islam, des écoles coraniques et des élites musulmanes en Sénégambie de 1725 à nos jours.





L’étude se donne comme objectif d’analyser, dans cette zone, l’histoire de l’Islam et des sociétés islamiques, des origines à nos jours. « Il ambitionne d’avoir une vue d’ensemble permettant de comprendre l’évolution de la religion musulmane dans ladite région », explique son auteur.





Mamadou Mariame Diallo a procédé d’abord à une étude rétrospective sur l’introduction de l’Islam et de l’enseignement islamique en Sénégambie. En plus de l'ancienneté de la présence de l’Islam dans la zone, cette première partie révèle également les facteurs qui l’ont facilitée.





Quant à la deuxième partie, elle aborde les différentes méthodes ayant permis l’expansion de l’Islam, en insistant sur le rôle que les élites musulmanes y ont joué et sur les attitudes et pratiques des autorités coloniales sénégambiennes de l’époque.





« À ce niveau, il ressort que la propagation de l'Islam fut non seulement l’œuvre des marabouts résistants mais aussi et surtout l’action des maîtres d'écoles coraniques, facteurs auxquels il convient d’ajouter la dispersion des familles maraboutiques dans l’espace sénégambien pendant la conquête coloniale », ajoute l’auteur.