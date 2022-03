UGB : Les étudiants décrètent une grève de 72 heures

Greve des étudiants de l'Ugb

Les étudiants de l’université Gaston Berger de Saint-Louis ont décrété 72 heures de grève et des journées sans tickets au niveau des restaurants.





Ils revendiquent la continuité des travaux entamés sur les voies internes de l’université qui sont à l'arrêt depuis le 05 février dernier. En effet, ces étudiants déplorent le mutisme des autorités administratives face à la situation. Selon eux, les autorités ont refusé de donner toutes informations relatives à l’arrêt de ces travaux. Chose qu’ils disent ne pas comprendre.