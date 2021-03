UGB : UN PROFESSEUR ACCUSÉ DE VIOL SUR MINEURE DÉFÉRÉ AU PARQUET

Selon le quotidien EnQuête qui donne l'information, une affaire de mœurs éclabousse l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.L’enseignant A. A. D. est accusé de viol sur une fillette de 11 ans. Le mis en cause sera déféré au parquet aujourd’hui.La victime, domiciliée à Gandon, a listé devant les enquêteurs tous les objets qui se trouvent dans la chambre à coucher du professeur avec une nette description.D'après les sources du journal, la victime, dont le présumé mis en cause est un voisin, n’a laissé aucun détail.La mineure a confié que l’enseignant l’invitait souvent dans sa chambre à coucher et lui faisait des attouchements.Il lui frottait son sexe jusqu’à son éjaculation. Ensuite, il lui remettait 500 Fcfa.