UIJA : Le Trophée Myriam Makéba attribué à Ousmane Sonko

Le Trophée Myriam Makéba est décerné au leader du parti Pastef-Les patriotes. «L'héritage et le message de Myriam Makéba, icône panafricaniste et humaniste, résonnent de manière particulière dans ce paysage en mutation du continent africain. Ses idéaux de solidarité, d'unité et de progrès inspirent les jeunes leaders africains comme Ousmane Sonko, qui œuvrent pour un avenir meilleur pour leur pays et pour l'Afrique dans son ensemble. C'est donc avec conviction et reconnaissance que les membres du jury ont décidé d'attribuer le Trophée Myriam Makéba de l'Union internationale des journalistes africains (UIJA) au Premier Ministre du gouvernement sénégalais », a-t-on annoncé dans le dossier de presse de ladite union, parcouru, ce dimanche 12 mai.





La cérémonie de remise de trophée est prévue le 18 mai 2024 à Paris (France). «Elle sera l'occasion de célébrer et de saluer les efforts et les réalisations remarquables de Ousmane Sonko, tout en soulignant l'importance cruciale de soutenir et de promouvoir le talent et l'innovation en Afrique. Cette version étendue met en valeur le contexte et l'importance de la remise du trophée, tout en soulignant l'impact positif des actions de Ousmane Sonko et l'héritage de Myriam Makéba dans le paysage africain contemporain », ajoute-t-on.





Les membres de l’UIJA ont fait savoir que «dans un contexte où l'évolution socio-politique de l'Afrique est marquée par l'émergence d'une nouvelle génération imprégnée de valeurs telles que le bon sens, le sérieux et une vision novatrice du développement économique, le Premier Ministre sénégalais, incarne parfaitement cette dynamique ».