Ukraine / La vive inquiétude des étudiants sénégalais : Tout ce que nous voulons, c'est..."

La peur des Etudiants sénégalais en Ukraine

C’est un sentiment de peur qui anime en ce moment les étudiants sénégalais qui vivent en Ukraine, un pays qui est entré en guerre avec la Russie depuis hier.





Vu la gravité de la situation, ces étudiants souhaitent être rapatriés dans leur pays d'origine.





« Nous les étudiants étrangers sénégalais avons vraiment peur parce que personne n’est à l'abri. En ce moment même la sécurité de ceux qui habitent (ici) est menacée. Et cela nous inquiète en tant qu’étrangers dans ce pays. Tout ce que nous voulons en ce moment c’est de sortir de là, rentrer chez nous ou aller là où on se sent en sécurité. Nous sommes en train de voir comment faire pour sortir d’ici le plus vite possible car l’ambassadeur du Sénégal en Pologne nous avait prévenus que si la situation devient pire, ils vont nous aider à sortir de là car la frontière est ouverte », a déclaré Issa Dasylva, le président de l’association des étudiants du Sénégal en Ukraine, sur Rfm.





Toutefois, la question du rapatriement semble être prématurée selon Moïse Sarr, secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur. Cependant, il promet son aide aux Sénégalais vivant en Ukraine tout en les exhortant de rester vigilants et d’informer le plus vite possible les autorités sénégalaises en cas d’urgence.