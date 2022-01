Un Américain arrêté pour détention d'arme, agression et vol

Un manager américain nommé P. Nd. B. croupit en prison pour détention d’arme blanche (couteau), agression physique et vol sur un agent commercial de Free nommé Mame Cheikh Ibra Fall.



Les faits remontent le week-end dernier, vers les coups de 5h du matin, dans la commune de Golf Sud. Mame Cheikh Ibra Fall sort du bar dénommé «Escale» et tente de prendre la direction de son domicile.



À peine dans la rue, l’agent commercial de Free se fait intercepter par l’Américain, qui surgit de l’obscurité et bondit sur lui comme un fauve affamé. L’agresseur brandit un couteau et lui réclame ses biens matériels.



Mais, avant même que Fall ne réagisse, il le pulvérise avec une pompe à gaz, relate Les Échos. L’agent commercial joue au dur à cuire, mais l’agresseur lui taillade la main gauche et vole son argent.



Après son forfait, il détale comme un lapin dans les ruelles obscures de la cité. Le pauvre agent commercial de Free se ressaisit aussitôt, se relève et pousse des cris d’au-voleur à se rompre les cordes vocales.



Il engage ensuite une course-poursuite avec son détrousseur armé et continue d’alerter à tout va le voisinage par des hurlements.



Alertés, des gens arrivent en catastrophe, se lancent aux trousses de l’agresseur et parviennent à le rattraper. Ils le ramènent sur les lieux de l’agression, l’embarquent à bord d’un véhicule et le conduisent la même nuit dans les locaux du commissariat d’arrondissement de Golf Sud.



Le mis en cause a été déféré au parquet du Tribunal de grande instance de Pikine/Guédiawaye pour détention d’arme blanche, agression physique et vol.