Un ancien IGE fait de graves révélations sur la "méga-corruption" au cœur de l’État

«La criminalité financière en Afrique et les moyens de lutte : L'exemple du Sénégal». Ainsi est intitulé le livre de Ngouda Fall Kane qui passe au crible la criminalité financière en Afrique et au Sénégal.



Dans cet ouvrage parcouru par le quotidien EnQuête, l’ancien Inspecteur général d’État (IGE) et ex-patron de la CENTIF révèle une affaire rocambolesque au Trésor publique qui avait perdu 40 millions Fcfa.



Au banc des accusés, la douane, des transitaires et un haut fonctionnaire. Lors d’un contrôle interne entre 2009 et 2001, un vaste réseau de délinquants financiers a été décelé impliquant de gros pontes.



Démasqué, un chargé de recouvrement est toujours resté à son poste. Pis, il a été même décoré plus tard sur proposition de son supérieur hiérarchique.



Ngouda Fall Kane de faire remarquer que "la méga-corruption est une jungle qui implique de grands administrateurs, des chefs d’entreprises publiques, de gros bonnets de la République, des magistrats, des députés des ministres et des banquiers".