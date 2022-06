Un ancien maire traîné en justice pour escroquerie portant sur 54 millions

Mor Sarr Bâ, ancien maire de la commune de Jaxaay, est dans de beaux draps.



En effet, il est poursuivi pour faux et usage de faux et escroquerie portant sur 54 millions de F Cfa.



D’après Source A, qui donne l'information, les faits ont eu lieu lors de la pandémie de Covid-19 au Sénégal.



L’édile sortant de Jaxaay avait saisi le commerçant P. Ndiaye dit Bouba pour l’achat de denrées alimentaires et de produits hygiéniques à distribuer aux populations.



Après avoir reçu quatre bons de commande, le commerçant a livré, bordereaux à l'appui, la marchandise.



Mais, depuis lors, relate le journal dans sa livraison de ce vendredi, il peine à rentrer dans ses fonds.



À la barre, l’avocat de la partie civile a regretté que l’ex-maire ait abusé de la confiance de son client.



Le mis en cause n’a pas comparu à la barre du tribunal qui rendra sa décision le 25 juin prochain.