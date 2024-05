Un ancien professeur d'EPS tué par un véhicule 4x4 à Marsassoum : Le chauffeur, un talibé sans permis de conduire

Un accident survenu ce vendredi après-midi dans la commune de Marsassoum a fait un mort. La victime est un ancien professeur d'éducation physique et sportive ( EPS) au collège privé catholique de la localité. Daouda Diamé avait quitté les salles de classe et les terrains sportifs pour tenter l'aventure. Il était au Maroc où il s'était marié mais ce ménage n'a pas été heureux. Il est revenu cette année à Marsassoum pour retourner au collège mais l'administration avait déjà trouvé un autre. Alors il s'est remis à ses activités sportives. Et c'est en en revenant, qu'il a été mortellement fauché par un véhicule 4x4 que conduisait un des talibés du guide religieux du village deTania situé à l'entrée de Marsassoum en provenance de Sédhiou.