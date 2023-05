Un ASP tué à Bignona : le père de la victime reconnaît avoir abattu son fils et s’explique

Un Agent de sécurité de proximité (ASP) a été tué dans la nuit de jeudi à vendredi à Bignona. Makhtar Camara a reçu une balle. Son bourreau ? Son père, Mamadou.





D’après Libération, qui donne l’information, ce dernier a déclaré avoir abattu son fils après qu’il l’a pris pour un voleur. «Ma femme m’a appelé pour me dire qu’elle entend du bruit dans la maison et qu’elle pense que ce sont des voleurs», rembobine-t-il face aux enquêteurs dans des propos repris par le journal.