Un autre malheur s'abat sur Diop Iseg

Les déboires s'accumulent contre Diop Iseg. En plus d'être emprisonné à Rebeuss pour pédophilie et détournement de mineure, son agence Gamboul Voyages s'est fait expulser de la villa No 8781 sise à Sacré-Cœur.





Selon Les Échos, le tribunal du commerce a ordonné son expulsion, tant de sa personne, de ses biens ainsi que tous occupants de son chef. Ce, à la requête de de Mayare Mbaye, le propriétaire de la maison.