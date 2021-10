Un baobab s'effondre à Ngomène (Sandiara) : Deux morts et des blessés enregistrés

Un drame est survenu à Ngomène, dans la commune de Sandiara. Un baobab s'est effondré sur des enfants. Bilan : deux morts et deux blessés.



En effet, l'équipe de football du village se préparait pour se rendre à Sandiara y disputer un match. Elle s'est retrouvée sous le baobab qui jouxte les maisons, pour prendre le véhicule devant les conduire.



Après leur départ, des enfants sont restés jouer sous l'ombre de l'arbre. Malheureusement, le baobab s'est effondré sur eux. M. Ngom et C. Ndiaye, âgés entre 5 et 6 ans, y périront et deux blessés ont été évacués au centre de santé de Sandiara, avant d'être acheminés à l'hôpital de Grand-Mbour. Tout le village est sous le choc.