Un berger ivre brûle la maison de son père

I. Bâ, 20 ans, ivre comme un Polonais, a mis le feu au domicile de son père. Deux cases et des vivres ont été réduits en cendres.Arrêté, il a été déféré au parquet de Louga. Les faits ont lieu à Kaniar, dans la commune de Barkedji.Saoul et tenant difficilement sur ses jambes, il sort de sa poche une boîte d’allumettes et met le feu à la maison, relate L’Observateur.Les flammes consument deux cases et des vivres dont des bouteilles d’huile, deux sacs de riz, 100 kg de mil, de l’aliment de bétail et des effets vestimentaires. Il risque la chambre criminelle.