Un chef religieux poursuivi pour escroquerie portant sur 122 millions

Selon Vox Populi, un dignitaire religieux est poursuivi par la société SIPA, spécialisée dans la vente de marbre et carreaux, pour une dette non encore remboursée estimée à 122 millions Fcfa.Le marabout Mbacké-Mbacké, après avoir passé la commande de marbre, a remis deux chèques à la société en guise de garantie, en plus de la facture de la prestation.Les faits remontent en 2016. Quatre ans après, las de courir derrière son argent, le propriétaire de la société SIPA a joint le marabout.Ce dernier s’est excusé avant de rejeter la faute sur son chambellan qu’il accuse de ne pas remonter les messages.Ainsi, a-t-il promis de rembourser tout l’argent dû. Mais, au dernier moment, le marabout, particulièrement balèze, s’est rétracté refusant de passer à la caisse au motif que la société SIPA lui fait des chantages pour rentrer dans ses fonds.De guerre lasse, la société SIPA a décidé de saisir la justice dans l’espoir d’être rétablie dans ses droits.