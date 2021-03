Un client d'Orange Money grugé de près de 2 millions par 4 agents de la Sonatel

Quatre agents de la Sonatel et un infographiste ont été arrêtés par la Division spéciale de la Cybersécurité.Selon L'Observateur, ils sont poursuivis pour escroquerie, vol, faux et usage de faux par le biais d’un système informatique.Les mis en cause qui procédaient à un changement d’identité, en ont profité pour vider 1 817 000 Fcfa des comptes d’un client Orange Money.Leur modus operandi ? Les quatre agents de la Sonatel se chargent de livrer les données sur l’identification du client titulaire d’un compte Orange Money et son code.Pendant ce temps, l’infographiste, muni des données, s’engage à confectionner une carte nationale d’identité modifiée de la victime.Ensuite, il s’attribue sa ligne téléphonique par le procédé du changement d’abonné et vide en plusieurs retraits son compte orange money.Au même moment, la victime reçoit l’appel d’un faux gendarme qui lui demande de patienter 72 heures pour «enquêter».Au terme de ses 72 heures, le titulaire du compte constatera les dégâts. Tout son compte sera vidé.