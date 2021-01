Un commerçant arrêté pour détention et mise en circulation de faux billets

P. A. S., âgé de 57 ans et habitant Guédiawaye, croupit en prison pour détention et mise en circulation de faux-billets de banque. Le commerçant tentait de rouler dans la farine un boutiquier. Mais, il a été vite démasqué et remis aux limiers de Pikine. Ce jour, P. A. S. s’est pointé avec un faux billet de 10 000 Fcfa pour acheter du parfum dans la boutique de cosmétique de B. Mb.Selon le journal L’AS qui vend la mèche dans son édition du jour, ce dernier, en homme averti, prend alors le soin de vérifier le billet de 10 000 Fcfa. Il se rend alors compte qu’il s’agit d’un faux billet. Sentant que les carottes étaient cuites pour lui, le faux monnayeur tente alors de prendre la tangente.Mais, c’était sans compter avec la détermination de la victime. Il a interpellé le quidam avant d’aviser les limiers de Pikine. Les hommes du commissaire Mame Arona Bâ de Pikine se déportent sur les lieux pour mettre la main sur P.A.S. Les limiers ont trouvé par devers lui 34 500 Fcfa en fausses coupures de 10 000, 1000 et de 500 francs.Conduit au poste de Police, le mis en cause dit avoir reçu les faux billets d’un client qu’il a transporté à l’Aéroport international blaise Diagne (AIBD). Placé en garde à vue, P. A. S . a été déféré, hier, au parquet du tribunal de Pikine pour détention et mise en circulation de faux billets de banque ayant cours légal au Sénégal.