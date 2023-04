Un couple pas comme les autres : le mari est l’avocat de Sonko, l’épouse celle de Mame Mbaye Niang

Dans son édition de ce vendredi, Les Échos signale qu’un couple d’avocats se fait remarquer en défendant deux camps opposés. Le journal précise que le mari est l’avocat de Ousmane Sonko tandis que son épouse défend les intérêts de Mame Mbaye Niang. La source s’est empressée de préciser que «monsieur» et «madame» ne s’affrontent pas pour le même dossier.



Celle-ci plaide pour le ministre du Tourisme dans l'affaire de diffamation pour laquelle ce dernier a obtenu la condamnation du président de Pastef à deux mois de prison avec sursis et à lui verser 200 millions de francs CFA au titre des dommages et intérêts. Celui-là, pour sa part, défend Sonko dans l’affaire de viol qui l’oppose à Adji Sarr. Il ne s’est pas constitué pour le dossier où son épouse représente Mame Mbaye Niang.



Les Échos n’a pas dévoilé les identités des avocats concernés. Mais les habitués du Palais de justice ne devraient avoir aucun mal à les identifier.