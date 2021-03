UN DÉCÈS DE PLUS, LE CORPS À L’HÔPITAL LE DANTEC

C’est le ballet des véhicules transportant des blessés à l’hôpital Aristide Le Dantec, ce vendredi. L’un d’eux, touché à l’oreille droite, a fait un tour aux urgences avant de quitter l’hôpital. Juste après, on nous fait part de l’évacuation d’un corps sans vie. Nos sources sont formelles, il s’agit d’un manifestant et proviendrait du boulevard Centenaire.Les scènes de violences ont fait au moins six morts depuis hier, entre Bignona, Yeumbeul, Parcelles Assainies, Keur Massar, et le dernier, signalé au Centenaire, près de la Section de Recherches où est placé en garde à vue Ousmane Sonko dont l’arrestation a signé le point de départ des manifestations.