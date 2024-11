Un départ d’une pirogue déjoué à Bargny, un passeur arrêté

La police de Bargny a empêché un départ d’une pirogue à destination des Îles Canaries en Espagne. Des sources de Seneweb ont renseigné que le passeur, domicilié au quartier « Wakhande » est arrêté. Il est en garde à vue pour trafic de migrants.





Les éléments de la police de Bargny avaient reçu une information anonyme faisant état d'un éventuel départ d’une pirogue pour l’Espagne à partir de la plage de Ndiolmane de Bargny. Le dénonciateur avait dit que ce voyage clandestin a été organisé par Baye Modou. La source avait précisé que l’embarcation devait partir dans les prochains jours. C’est-à-dire entre le 22 et le 25 novembre 2024 et probablement le samedi 23. Elle a avancé que l’organisateur a caché chez lui un nombre de candidats qui attendent le jour du départ.





Après plusieurs investigations, les policiers-enquêteurs ont interpellé M. Seck alias Bay Modou à son domicile sis au quartier Wakhande à Bargny. Interrogé sur place, il a reconnu les faits de trafic de migrants. Il a déclaré sans convaincre être le seul et unique organisateur du voyage. Il a ajouté qu’il n'a pas encore programmé de date de départ du fait qu’il n’a pas encore atteint le nombre requis. Bay Modou dit avoir encaissé seulement un montant de 1.000.000 FCFA qu’il dit avoir collecté auprès des quatre (04) candidats déjà recrutés et logés chez lui. Il s’agit d’un Sénégalais, d’un Gambien, d’un Guinéen et d’un Malien. Ils identifient comme suit : Ch. Boumbia, âgé de 21 ans, Gambien, élève, domicilié à Gombo; M Diarra, 19 ans, Malien, maçon, domicilié à Pikine; D. Sall, 24 ans, ouvrier, domicilié à Mbacké et D. Barry, 45 ans, Guinéen, ferrailleur, domicilié à Keur Ndiaye Lo.