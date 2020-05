Un détenu déclaré mort à l’hôpital régional de Diourbel

Un détenu âgé d’une cinquantaine d’années est décédé ce samedi à l’hôpital régional de Diourbel (centre) où il avait été évacué deux jours plus tôt, a appris l’APS.Aucune information n’a pour l’heure filtrée sur les raisons de son évacuation à l’hôpital Heinrich Lübke de Diourbel.Des sources proches du milieu carcéral font en revanche savoir que le procureur de la République a ordonné une autopsie pour déterminer les causes réelles du décès du pensionnaire de la maison d’arrêt et de correction de Diourbel.Il s’agit d’un deuxième décès enregistré dans cette prison du centre du pays en une semaine. Dimanche dernier un autre détenu y avait perdu la vie. L’enquête avait conclu à une mort naturelle.