Un enseignant agresse un juge dans son bureau

De plaignant, Doudou Sangotte est passé à accusé. Insatisfait du rythme de l’instruction du dossier du vol de deux millions de francs CFA qu’il a subi, cet enseignant d’une soixantaine d’années s’en est violemment pris au juge chargé de l’affaire. D’après Les Échos, le professeur a fait irruption dans le bureau du magistrat et l’a agressé verbalement en le traitant de tous les noms.



Le journal rapporte que le juge était à ce moment-là en train de mener une audition en présence d’un avocat. Il a fait appel aux gendarmes, qui ont arrêté Doudou Sangotte.



Le sexagénaire a été jugé vendredi dernier devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour outrage à magistrat. À la barre, il a attribué son accès de colère à son «tempérament» volcanique et par le fait que son dossier «traine» et qu’il avait «perdu espoir».



«Vous avez intérêt à changer, lui a conseillé le président du tribunal. Je ne minimise pas vos deux millions F CFA, mais (si l’on suit cette logique) ceux qui ont été escroqués à hauteur de cent millions F CFA devraient-ils se suicider alors ? le collègue a fait un effort puisqu’il a déjà entendu le mis en cause. Pourquoi voulez-vous l’accuser injustement ?»



Après ce sermon, le juge a condamné l’enseignant à six mois avec sursis.