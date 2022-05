Un entrepreneur traîné à la dic pour escroquerie foncière portant sur plus de 150 millions

Dépenser plus de 150 millions de francs pour l’achat de terrains, sans rien recevoir en retour, ni parcelles de terrains ni l’argent injecté, cela peut traumatiser la personne. Et c’est ce qui est arrivé à Amadou Sadio Kane, un Guinéen qui a des parents dans le Fouta et séjourne à l'étranger.



Selon Les Échos qui donne l'information, l’homme est d’autant plus désespéré que la plainte déposée au niveau de la Division des investigations criminelles (Dic) depuis plus de trois mois n’a pas bougé.



Après les auditions et les confrontations qu’il y a eues au tout début de la plainte, il n’y a plus rien. Le dossier n’a plus bougé d’un iota.



Pire, ce n’est pas seulement le seul montant que le mis en cause, Demba Dia, patron de l’entreprise « Les spécialistes du Bâtiment et des Travaux Publics » (L-S-BATI), actuellement en prison pour une autre cause, lui a soutiré.



Au total, c’est près de 150 millions de francs, car, il y a d’autres membres de la famille qui ont remis de l’argent au bonhomme toujours pour des terrains et qui n’ont rien reçu, à les en croire.



Le patron d’entreprise que le plaignant a connu dans des conditions hasardeuses, lui a fait mordre à l’hameçon en s’appuyant sur leur prétendu lien de parenté, au Fouta. Il lui a proposé des terrains sur les sites de Diamniadio et de Diass.



Sûr de faire une bonne affaire puisqu’il avait une intention de construire à Dakar, Amadou Sadio Kane a acheté 6 terrains auprès de Demba Dia.



Dans le procès-verbal de constat interpellatif, fait par l’huissier, il reconnait avoir cédé à Amadou Sadio Kane les parcelles de terrain n°116, n°117, n°13, n°15, n°38 et n°53 de 150m2 chacun à Diamniadio.



Il a reconnu également qu’Amadou Kane s’est acquitté de tout paiement. C’est à raison de 4 millions par parcelle. Le nouvel acquéreur dit lui avoir également remis de l’argent afin qu’il fasse la construction.



Mais, selon lui, le patron de L-S-BATI filmait des bâtiments en chantier pour lui faire croire que c’étaient les siens et que les travaux avançaient.



Plus tard, Amadou Kane constatera que les bâtiments en construction ne sont pas véritablement les parcelles qu’il lui a vendues et qu’ils appartiennent à d’autres personnes.



De l’autre côté d’autres membres de famille d’Amadou Sadio Kane ont postulé pour bénéficier de ces terrains. Ils ont donné leur argent, pas seulement pour l’achat de parcelles de terrain, mais aussi pour la construction.



Mais jusque-là, ils n’ont pas pu entrer en possession de leurs biens. C’est las de se faire renvoyer du jour au lendemain par le chef d’entreprise qu’ils ont décidé d’ester en justice.



Car, les affaires avec l’entrepreneur ont démarré depuis 2020 et ils se sont toujours acquittés totalement de leur part du contrat, mais rien n’est fait du côté de Demba Dia.



Du coup, ils ont déposé leur plainte à la Dic. Mais, la famille ne comprend pas ce qui se passe. À les en croire, depuis plus de trois mois, en dehors des auditions et confrontations, rien n’est fait.



Ne comprenant pas où se trouve le blocage, ils souhaitent que justice leur soit rendue. Surtout que Demba Dia a été arrêté, récemment, à cause de la plainte d’une autre victime présumée.