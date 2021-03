Un ex-lutteur placé en garde à vue pour pédophile et viol

Coly Faye, 63 ans, ex-lutteur, est dans de sales draps. Il a été arrêté et placé en garde à vue pour pédophilie et viol sur une mineure de 9 ans.Le mis en cause a profité de l’absence du père de la victime de la maison pour amener la fillette sur la terrasse avant d’abuser d’elle.D'après les informations glanées par le journal Libération, il aurait violé sa victime à quatre reprises.Les faits ont eu lieu à Darou Khoudoss, dans la localité de Mboro. La gamine, qui saignait, a tout raconté à son père.Cueilli par les gendarmes, Coly Faye a reconnu les faits, mais prétexte qu’il serait malade.