Un faux architecte français condamné

Le Français Jean Marc Guilloux a été condamné, en première instance, à Dakar, pour exercice illégal du métier d’architecte, à la suite d’une plainte de l’Ordre des architectes du Sénégal.



D’après Les Échos qui donne l’information, il a exercé pendant 15 ans au Sénégal sans inscription à l’Ordre des architectes.



Titulaire d’un diplôme d’architecte en France, il s’est installé au Sénégal où il a commencé à exercer le métier.



Il a été condamné à 6 mois ferme et à payer 100 000 Fcfa en guise d’amende et 20 millions Fcfa pour dommages et intérêts à l’Ordre des architectes. Délibéré le 17 novembre prochain.