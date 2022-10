Un film LGBT fait flop, le scénariste accuse les hétérosexuels

C’est ce que l’on appelle dans le jargon cinématographique un flop. La comédie romantique « Bros », retraçant l’histoire d’un animateur gay répondant au nom de Bobby, a enregistré 5 millions de dollars de recettes lors de son premier week-end de projection au Etats-Unis et au Canada. Des revenus largement en deçà du coût total du long-métrage s’élevant à 22 millions de dollars et une 4e place au box-office. Des résultats peu glorieux qui contrastent avec la campagne de promotion rondement menée par le studio Universal Pictures.