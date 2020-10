Un fils d'Aly Ngouille brutalisé par la police

D'après Les Échos, un fils du ministre de l'Intérieur a été victime de bavure policière. Il a même été malmené et brutalisé par les limiers en pleine période de couvre-feu déclenchée lors de l'état d'urgence.





La révélation est faite par Aly Ngouille Ndiaye en personne lors de sa rencontre avec les associations de presse suite à l'agression de la camérawoman de Dakaractu Adja Ndiaye.





"Je ne me suis pas plaint et je n'ai rien dit", a confié le maire de Linguère aux journalistes. Et de préciser que s'il avait réagi, les gens allaient dire c'est parce qu'il s'agit de son fils, c'est pourquoi il n'a pipé mot.