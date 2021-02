Un fils de Cissé Lô défend Sonko et déballe : " Des ministres et des Dg ont transformé leurs bureaux en auberges"

Moustapha Mbacké Lô alias Junior Lô a pris la défense du député Ousmane Sonko éclaboussé par une présumée affaire de viols. Selon le fils de Moustapha Cissé Lô, c'est une cabale montée contre le leader des "Patriotes".





" Ousmane Sonko est notre espoir dans l'opposition. Il doit être conscient que le régime ne lui donnera aucune chance d'ici 2024. Ce dernier ne sera pas seul dans son combat parce que la jeunesse est derrière lui ", a-t-il rassuré à l'ancien inspecteur des impôts et des domaines.





Le fils d'El Pistolero a fait des déballages sur des ministres et des Directeurs généraux proches du pouvoir. <<Des ministres et des Directeurs généraux couchent avec des filles dans leurs bureaux. Je suis prêt à en parler devant la justice si on me convoque. J'ai des preuves à l'appui. Ils ont transformé leurs bureaux en auberges>>, a révélé Moustapha Mbacké Lô dit Junior Lô lors d'une conférence de presse.





Accroché par Seneweb, le fils de Cissé Lô se dit prêt à aller en prison avec Ousmane Sonko.