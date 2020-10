Un gay arrêté pour avoir sodomisé un garçon de 8 ans

D. F., né en 1993 à Pikine, célibataire et père d’un enfant, a été arrêté par la police pour acte contre-nature et abus sexuels commis sur un garçon de 8 ans.Le mis en cause devrait être présenté, aujourd’hui, devant le procureur du tribunal de grande instance de Pikine/Guédiawaye.Les faits, rapportés par Les Échos dans sa livraison du jour, ont eu lieu dans la nuit du vendredi dernier, vers 21h.Le maniaque sexuel, assis devant sa maison, interpelle le garçon de 8 ans dans la rue et lui demande d’aller lui acheter de la cigarette à la boutique du coin.L’enfant refuse poliment, déclare être commissionné par ses parents et tente de poursuivre son chemin.Le détraqué piège l’enfant, l’entraîne sur la terrasse et lui exige une fellation pour avoir une érection.Le bambin tergiverse et éclate en sanglots. Il implore la pitié du voisin pervers et lui demande de le laisser partir.Sentant ses instincts libidinaux lui monter à la tête, le gus voit rouge, refuse de céder et revient à la charge.Mais, renseigne le journal, il sera surpris par un de ses voisins de maison qui a ameuté le quartier.