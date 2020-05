Un gendarme blessé à Touba

Le vendredi dernier était agité à Touba, plus précisément à Ndindy, où une famille s'est farouchement opposée à l'évacuation de sa grand-mère âgée de 92 ans pour une mise en quarantaine. La vielle dame était en contact avec un tailleur du marché Ocass récemment testé positif au coronavirus. Spécialiste du "Mocc Bopp", elle avait fait des prières pour le tailleur.





Selon Source A, qui donne la nouvelle dans sa parution de ce lundi, la gendarmerie, accompagnée d'une équipé médicale, après un premier refus de la famille d'évacuer la mémé, s'est rendue au domicile. La famille, aidée par les riverains, se sont farouchement opposés à son évacuation. La maison fut barricadée pour empêcher l'accès aux pandores et aux blouses blanches.





Des pierres ont été jetées de l'intérieur de la maison et l'une d'elles a blessé un des gendarmes au niveau de l'épaule. Le commandant tempère et la famille lâche du lest, laissant l'équipe médicale consulter la vieille dame. Mais, la famille se veut formelle : même si la grand-mère est testée positive, elle ne bougera pas de la maison familiale.