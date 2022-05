UN GÉRANT DE SOCIÉTÉS TRAÎNÉ EN JUSTICE POUR UNE DETTE DE 300 MILLIONS

Société de droit suisse, le fournisseur Commodity Society peine encore à recouvrer son reliquat estimé à plus de 300 millions de FCfa que lui doivent les entreprises "Gueureum Yalla" et "Ramah".



Jugé avant-hier mercredi 25 mai, à la barre du Tribunal correctionnel de Dakar, leur gérant, M. Ndiaye, a prétendu qu'il s'agit d'un contrat commercial entre ses entreprises et Commodity Society.



D’après le quotidien national Le Soleil qui donne l'information dans sa livraison de ce vendredi, M. Ndiaye avait acheté une cargaison de fer à béton à 393 millions de FCfa auprès de Commodity Society.



Pour mieux ferrer le fournisseur, il lui avait présenté toute une paperasse, notamment des attestations bancaires, des contrats d'assurance, un ordre de virement international, entre autres.



Dans son réquisitoire, le parquet, qui a estimé que le faux est établi à l'encontre du prévenu, dont les adresses sont fictives, à précisé que "l'escroquerie est avérée car M. Ndiaye a usé de manoeuvres frauduleuses rattachées aux faux documents".



Il en est de même pour le défaut d'immatriculation. Le procureur de la République a requis une peine de six (6) mois ferme contre M. Ndiaye. Le délibéré est attendu le 8 juin prochain.