Un informaticien et ses complices pompent 7 millions du compte d’un professeur décédé

L’informaticien Alassane Sow et ses acolytes, jugés hier, risquent une peine de trois (3) ans de prison.



Selon L'Observateur qui donne l'information, ils avaient soustrait 7,5 millions Fcfa du compte d’un professeur décédé depuis 3 ans.



Les fonds étaient logés dans un compte au Crédit agricole du Sénégal. Les retraits ont été opérés en deux transactions.



La somme de 3,5 millions Fcfa a été d'abord retirée au Crédit agricole de Bargny et 4,5 millions Fcfa à la banque de Keur Massar.



La banque, qui savait que le propriétaire du compte est décédé, a mené une enquête qui a abouti à l’arrestation des mis en cause.



Arrêtés, ils ont été inculpés pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux en écriture de banque.