Un laveur de véhicule meurt par électrocution

Ce drame s'est produit ce jour vers 12 heures près du marché de Kaffrine. La victime du nom de El Hadj Nd., était employé dans une station de lavage d'engins (véhicules, motos, matériels électroménagers, etc...)Il a reçu une décharge électrique alors qu'il faisait tranquillement son travail. Il était âgé de 20 ans et sa localité natale s'appelle " Six kilos"( située sur la route de Tamba).Les sapeurs pompiers qui ont été avisés tout comme la police, ont respectivement déposé le corps de la victime à la morgue de l'hôpital de Kaffrine et ouvert une enquête...