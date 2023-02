[Vidéo] Un lutteur impliqué dans une vingtaine de cambriolages et une attaque contre des gendarmes

Un lutteur impliqué dans une vingtaine de cambriolages et une attaque contre des gendarmes

Lutteur, le matin, et redoutable caïd, le soir. C’est le quotidien de P.Yade alias Garmi 2, lutteur en activité, et membre à part entière d’un gang responsable de plusieurs cambriolages. Arrêté par des agents du Commissariat de Jaxaay, l’homme était également impliqué dans l'attaque perpétrée contre un dispositif sécuritaire de la gendarmerie à Keur Massar.





Le commissariat de Jaxaay intensifie la lutte contre la délinquance et le banditisme au niveau de son secteur. Les hommes du commissaire Youssoupha Thioub traquent les hors-la-loi jusqu'à leur dernier retranchement.





C'est dans ce cadre que ces policiers ont démantelé un gang de malfaiteurs commandé par un lutteur en activité.













En effet, trois plaintes relatives à des faits d'association de malfaiteurs, vols multiples commis la nuit en réunion avec effraction et usage de moyens roulants et tentative de vol de bétail, ont été déposées sur la table du chef dudit service, entre les mois d'août et septembre.





Le lutteur Garmi 2 s'était réfugié en Gambie





Après d'intenses investigations, les limiers de Jaxaay ont réussi à identifier le chef gang suite à l'exploitation des images d'une vidéo de surveillance. Ce lutteur en activité, très connu dans le milieu criminel, ayant senti le coup, s'était réfugié en Gambie selon des sources de Seneweb.





Après une longue cavale, P.Yade alias Garmi 2 est retourné au bercail sans se soucier de rien. Mais les hommes du commissaire Thioub ont repéré le caïd avant-hier à Keur Massar avant de le faire tomber.





Soumis à un interrogatoire serré, puis confondu avec les images de la vidéo-surveillance, le sportif s'est mis à table avant de balancer l'identité de son compère. Ce dernier, dénommé S. Sow, a, d’ailleurs, été arrêté par les policiers.





Selon des sources de Seneweb, il a avoué, sur procès-verbal, avoir commis une vingtaine de cambriolages avec son "chef" Garmi 2 .





En outre, au moment de son arrestation, trois individus ont été trouvés sur les lieux avec environ 100g de chanvre indien en vrac et deux bouteilles d'alcool.





La suite de l'enquête a permis aux policiers de Jaxaay de mettre la main sur deux receleurs. Il s'agit du réparateur de téléphones, M.S alias Ndama et de l'entrepreneur M.Traoré.





Garmi 2 cité dans l'assaut contre un dispositif sécuritaire de la gendarmerie à Keur Massar





Les sept mis en cause dont le lutteur Garmi 2, son compère S.Sow, leurs deux receleurs et le trio, arrêté en possession du chanvre indien, seront présentés au procureur, demain vendredi, pour association de malfaiteurs, vols multiples commis la nuit en réunion avec effraction et usage de moyens roulants et détention de chanvre indien.





Une autre affaire planche sur la tête de Garmi 2, selon une source de Seneweb. En effet, il serait l’un des protagonistes de l’attaque contre un dispositif sécuritaire de la gendarmerie à Keur Massar, dans la nuit du 27 au 28 février 2023. Il s'en est suivi un échange de tirs au cours duquel un individu ( civil) a été tué. Garmi 2 serait impliqué dans cette agression commise contre des gendarmes.