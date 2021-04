Un maître coranique arrêté pour attouchements sexuels sur ses élèves mineures

Une affaire de mœurs éclabousse l’institut islamique Al Khouda de Bène Baraque, sis dans la commune de Yeumbeul Nord.Le maître coranique A. D., 29 ans, a été arrêté et déféré au parquet, hier vendredi, à l’issue de sa garde à vue.Selon Les Échos, il est poursuivi pour attouchements sexuels sur quatre filles mineures âgées entre 8 et 11 ans.D'après le journal, i entraînait les gamines dans la salle des professeurs et tripotait son sexe contre celui des fillettes.