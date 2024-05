UN MARIAGE A SARÉ BOUKA (VELINGARA) vire au drame : Un mort et 3 arrestations

Un incident tragique a eu lieu lors d’un mariage dans le village de Saré Bouka, dans la commune de Vélingara, dans la nuit du mercredi au jeudi, aux environs de 2 h. Deux jeunes amis se sont violemment affrontés.





Au cours de leur altercation, Gano, muni d'un couteau, a attaqué Samba Mballo, âgé de 19 ans et conducteur de moto Jakarta, avant de lui asséner deux coups l'atteignant au cou et au ventre. Grièvement blessé, Samba s'affale et commence à perdre son sang. Il a rendu l'âme avant l'arrivée des secours.





La brigade de gendarmerie de Vélingara, alertée, a lancé une chasse à l'homme pour retrouver le meurtrier présumé. Il sera mis aux arrêts avec ses deux complices.

Selon les témoignages recueillis, la victime est originaire du village de Sourouyel Samba. Le présumé meurtrier aurait quitté Vélingara pour Saré Bouka afin d'assister au mariage. L'enquête suit son cours.