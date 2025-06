Un mariage vire au drame à Touba : Un garde du corps heurté mortellement par un véhicule

Une cérémonie de mariage a viré au drame, ce mercredi à 18 h 25, au quartier HLM de Touba. L'agent de protection rapprochée (APR), B. Samba Seck, a perdu la vie dans un accident de la circulation, selon des sources de Seneweb. Après le constat des gendarmes de la brigade de proximité de Touba Bélel, le corps sans vie a été déposé par les sapeurs-pompiers à la morgue de l'hôpital.





Membre de l'équipe d'agents de protection rapprochée engagés pour la couverture sécuritaire du mariage, B.Samba Seck était sur le marchepied avant gauche du véhicule. Malheureusement, il a perdu pied et a été fauché mortellement par le pick-up L200 de marque Mitsubishi.





Arrêté par les hommes du commandant Thiam, le chauffeur de la voiture en cause, C. A. L. M. Diop a été placé en garde à vue pour homicide involontaire et une enquête a été ouverte.