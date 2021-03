Un mécanicien arrêté avec 7 kg de drogue

Le commissariat de police de Pikine a mis la main sur D. C., mécanicien de profession âgé de 22 ans, habitant à Boune, dans la banlieue de Dakar. Ce, grâce à la collaboration du service des Douanes et à la vigilance des limiers établis à la gare interurbaine des Baux maraîchers de Pikine.Selon L’AS qui vend la mèche, tout serait parti de l’interpellation, jeudi dernier, du chauffeur d’un véhicule «07 places», au poste frontalier de Keur Ayib, qui convoyait du chanvre indien. La drogue, d’une quantité de sept (07) kilogrammes était dissimulée dans des paniers contenant des oranges.Interpellé sur la provenance de la drogue, le chauffeur a déclaré convoyer la marchandise pour le compte d’un certain A. Nd. au profit d’un certain D. C. qui n’est autre que le mécanicien. Selon lui, croire, la marchandise devait être livrée à D. C. à la gare des Baux maraîchers.Informés, les hommes du commissaire Mame Arona Bâ de Pikine alertent aussitôt leurs camarades établis au niveau de la gare. Ces derniers établissent alors une planque pour guetter l’arrivée du destinataire de la drogue. Ce qui porte ses fruits.Dès qu’il a pointé le bout du nez, le mécanicien D. C. est interpellé par les limiers. Interrogé, il indique qu’il est venu récupérer la marchandise dont il ignore la contenance, sur ordre d’A. Nd. au profit de la mère du convoyeur du nom de F. Nd. qui habite à Boune.C’est ainsi que les policiers ont effectué une descente au domicile de la dame indiquée. Mais, ils n’ont trouvé aucune personne correspondant à l’identité de F. Nd décrite par le mécanicien. Ainsi, D. C. a été placé en garde à vue et déféré au parquet pour complicité de trafic de chanvre indien.