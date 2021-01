Un menuisier de 60 ans viole une déficiente mentale de 16 ans et...

M. N., un menuisier âgé de 60 ans, est accusé de viol sur une malade mentale de 16 ans. Il a été arrêté et déféré au parquet de Louga.D'après le journal L'Observateur, les faits, qui remontent à mardi dernier, ont eu lieu à à Keur Serigne Louga.Ce jour là, le mis en cause a perdu son sang-froid dès qu’il a aperçu la malade mentale qui rentrait chez elle.Il invite la fille à la rejoindre. Celle-ci obéit et elle l’entraîne à l’intérieur de la maison. Dans l’intimité de sa chambre, il la viole.Il a été démasqué par des élèves qui, de retour de l’école, n’ont rien raté de la scène.Les écoliers ont fait savoir que la dame a été enfermée dans la chambre pendant une quinzaine de minutes par le menuisier.Face aux enquêteurs, il a reconnu les faits avant de proposer à la famille d’épouser la déficiente mentale.