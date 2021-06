Un militaire radié de l'armée arrêté pour…

S. Mané, 46 ans, ancien caporal-chef de l’armée qui se faisait pour un agent des Eaux et Forêts, a été arrêté.



Il a été interpellé alors qu’il dérobait des denrées alimentaires dans une boutique à Mbacké.



Selon Source A, le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt la semaine dernière.



Marié et père de 7 enfants, il a été radié de l’armée, le 1 mai dernier, par mesure disciplinaire.