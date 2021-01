Un milliard Fcfa en faux billets saisis aux Mamelles, 3 personnes arrêtées

Les éléments de la Division des investigations criminelles (DIC) ont mis la main sur 2 millions d’euros, soit 1,3 milliard Fcfa en faux billets en coupures de 100 et 50 euros.Les faux billets ont été saisis, vendredi dernier, aux Mamelles, plus précisément à la Cité Mbakiyou Faye. Le présumé cerveau, un Ivoirien, et ses complices (un Sénégalais et un Mauritanien) ont été arrêtés.Selon L’Observateur qui donne l’information, les mis en cause seront probablement déférés au parquet aujourd’hui.Sur les lieux, une machine de décompte de billets, des séchoirs, des rouleaux élastiques, des gants latex, des paquets de coton, du ruban adhésif, des ciseaux…, ont été saisis par les limiers.