Un monteur et caméraman d’Asfiyahi mortellement fauché, le chauffeur en fuite

Son décès a failli nous échapper. Alors qu’on parle de l’accident mortel sur la route de Kédougou qui a emporté trois agents de Leral, L’AS apprend la disparition, également par accident, mais cette fois-ci à Dakar, d’un monteur et caméraman à Asfiyahi.



Abdou Guèye Diouf, âgé de 27 ans, a été mortellement renversé par une voiture vers l’échangeur de Malick Sy, à hauteur des Quatre C, dans la nuit du samedi au dimanche dernier, informe une source à Asfiyahi. L’accident s’est produit vers 01h du matin.



Le chauffeur qui a percuté son scooter est passé sur son corps avant de disparaître. La police recherche activement le chauffeur. Seneweb présente ses condoléances à la famille éplorée et à l’administrateur du groupe Asfiyahi.