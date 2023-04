Un mort et 5 blessés : de retour d’une fête aux Almadies, une étudiante perd le contrôle de son véhicule

Agée de 21 ans, M. Ndiouck, qui conduisait une voiture appartenant à Sareq Sarl, a heurté violemment les piétons qui attendaient un transport en commun au bord de la route. L’accident s’est produit jeudi dernier, vers 05 heures du matin, sur l’autoroute Seydina Limamou Laye de Yoff, à hauteur de l’autopont de Yoff, souligne Libération.



Selon le journal, la conductrice, qui revenait d’une fête aux Almadies, a voulu éviter un motocycliste, avant de perdre le contrôle du volant. Le véhicule, qui a dérapé et terminé sa course sur le mur de l’ancien aéroport détruit sur une longueur de 5 mètres, heurtant au passage 2 frères et d’autres piétons dont leur maman.



L’un des frères, B. A. Diène, âgé de 23 ans, est mort sur le coup. Cinq blessés ont été transférés aux urgences. La conductrice est en garde à vue.