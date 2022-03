Un nuage de poussière attendu jeudi et vendredi dans certains pays...

Nuage de poussière attendu à Dakar

Une suspension de particules de poussière est attendue sur les régions Nord, Est et sur le littoral Nord à partir de jeudi matin. L'alerte a été faite par l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) dans son bulletin. «Ce phénomène va progressivement évoluer sur tout le pays au courant de la journée du vendredi. Les visibilités seront par conséquent moyennement réduites dans les zones précitées. Selon eux, «la réduction des visibilités est étroitement liée à la densité de la poussière qui dégrade à son tour la qualité de l'air. La qualité de l'air à Dakar est mauvaise pour la journée du 02 mars".