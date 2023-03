Un Officier d'état civil, une archiviste et un entraîneur de foot, principaux protagonistes d’un réseau de faussaires

Un scandale secoue le centre secondaire d'État civil de Boune à Yeumbeul, suite à l'arrestation de l'Officier A.Cissé et de l'archiviste B.Lô. Selon les informations de Seneweb, ces deux agents sont impliqués dans une affaire de falsification de documents administratifs. Le commissariat de Yeumbeul-comico a procédé à l'interpellation d'un entraîneur de football et d'un boulanger pour faux et usage de faux. Tout ce beau monde a été présenté au procureur de la République. Détails !











La police de Yeumbeul-comico vient de débusquer une entreprise délictueuse au niveau du centre secondaire d'État civil de Boune. En effet, des agents ont délivré de faux documents administratifs moyennant de l'argent.









En effet, A.S.Diallo a eu l'idée de changer la date de naissance de son fils M.C.D pour lui permettre de pouvoir jouer au football. Ainsi, ce boulanger s'en est ouvert à son ami N.Gomis. Cet entraîneur, à son tour, s'est procuré un acte de naissance délivré au centre secondaire d'État civil de Boune moyennant 45.000 francs CFA, selon des sources de Seneweb proches du parquet.









Le document non authentique a été signé par l’officier d’Etat civil dudit centre, A.Cissé.









Mais, l'affaire a fini par atterrir sur la table du parquet. Suite à la saisine du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye, le commissariat de Yeumbeul-comico a entamé les investigations pour arrêter toute personne impliquée dans cette rocambolesque affaire.









Le boulanger A.S.Diallo (père du bénéficiaire) et son ami N.Gomis, entraîneur de profession ont été arrêtés puis placés en garde à vue pour faux et usage de faux en documents administratifs.









Les aveux de l'Officier d'État civil et l'archiviste









Convoqué puis interrogé sur procès-verbal, l'Officier d'Etat civil a avoué avoir signé le faux acte de naissance. A.Cissé a tenté de justifier son acte par une supposée inscription des informations relatives à la naissance dans le registre de 2009.









Les enquêteurs du commissariat de Yeumbeul-comico se sont déployés dans les locaux du centre secondaire d'État civil de Boune pour vérification. Les hommes du commissaire Cheikh Ahmed Tidiane Diallo ont constaté le registre comportant les données fictives du jeune footballeur.









L'Officier d'Etat civil incriminé, pour sa part, a imputé la responsabilité à l'archiviste. Il affirme que la dame B.Lô a enregistré ledit registre.









Mouillée par A.Cissé, l'archiviste a avoué avoir enregistré les informations relatives à ce faux acte de naissance. La dame incriminée n'est pas en mesure, dit-elle, de justifier son acte.













Au terme de l'enquête diligentée par la police de Yeumbeul-comico, les quatre mis en cause dont l'Officier d'État civil et l'archiviste ont été déférés au Parquet depuis la semaine dernière.