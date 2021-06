Un partenariat concret et efficace 3FPT ISBP : Cérémonie de remise de diplômes pour CPS en Boulangerie et Pâtisserie

Au Radisson, en présence des parents et amis, 50 étudiants en Boulangerie et 50 étudiants en Pâtisserie, ont reçu leur Certificat Professionnel de spécialisation CPS. Occasion pour le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique 3FPT de voir de visu l’importance d’une telle formation dans la réinsertion professionnelle des jeunes. Le 3FPT avec l’appui de l’Agence Française de Développement (AFD) et la Banque Mondiale (BM), assure le financement de la formation des jeunes à la recherche d’emploi, de qualification, à hauteur de 90%.





Sous la houlette de Mme Aby SEYE, Directrice générale, le 3FPT est devenu un outil majeur répondant aux préoccupations des jeunes. C’est le lieu de saluer tout le dynamisme qu’elle insuffle à cet organisme clé qui joue un rôle primordial dans le renforcement du capital humain.





ISBP Institut Sénégalais de la Boulangerie Pâtisserie est un Institut de référence, unique au Sénégal.Crée par son PDG Amadou SECK, ISBP forme des boulangers et pâtissiers hautement qualifiés. Dans son allocution, le PDG n’a pas manqué de souligner le poids du secteur de la Boulangerie Pâtisserie dans l’économie Sénégalaise, avec un Chiffre d’affaires annuel de 250 Mi lliards et plus de 70.000 emplois. Un secteur qui souffre néanmoins de manque de personnels qualifiés, d’où sa principale motivation à la création de IS BP. Un investissement plutôt rentable pour la jeunesse avec un fort taux d’insertion des diplômés à la sortie. En sa qualité de Directeur général de Eurogerm, il s’est réjoui de constater les trajectoires multiformes offerts aux sortants. Certains ont intégré de grandes entreprises industrielles, d’autres dans des boulangeries Pâtisseries, de grandes enseignes, des hôtels, restaurants etc. Certains ont réussi en un temps record à vivre pleinement leur passion en créant leur propre entreprise et s’activent dans la production et distribution de produits de viennoiserie, pâtisserie.





Avant la remise des certificats, il a été projeté différents profils d’insertion pour montrer le caractère concret des débouchés de la formation et surtout les pleines possibilités entrepreneuriat.