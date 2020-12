Un père de famille ouvre le feu sur le répétiteur de ses enfants

Un répétiteur (enseignant à domicile) a frôlé la mort. Un père de famille a tiré à balle sur lui, alors qu’il donnait des cours à son fils. Les faits ont eu lieu, dans la nuit du mercredi à jeudi dernier, à Jaxaay.D’après Les Échos, pendant que le répétiteur faisait son cours, le papa de l’élève surgit de nulle part, brandit soudainement son arme et tire à bout portant sur lui.La balle lui traverse la cuisse droite, le répétiteur pousse un cri strident et tente de fuir avec sa jambe ensanglantée.La détonation ameute le quartier et les voisins qui vont vite neutraliser le père de l’élève.Après audition à la police et celle de son épouse, les limiers découvrent que ce père de famille et chef d’entreprise est souvent sujet à des crises de démence hystérique et développe parfois des troubles de comportements. Il est interné dans un hôpital psychiatrique.«L’enseignant», quant à lui, est admis en soins dans un centre de santé.