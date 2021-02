Un père de famille renie sa fille à cause d'un tatouage de travesti

Le troisième fan qui a tatoué le visage du travesti nigérian Okuneye Idris Olarenwaju alias « Bobrisky » sur son dos, a révélé qu’elle a été reniée par son père. La dame, qui n’a rien reçu comme cadeau de la part de « Bobrisky », se dit désemparé et demande de l’aide, sans doute pour recoller les morceaux avec son papa ou avoir les faveurs de « Bob ».La tendance des fans à se faire tatouer leurs célébrités préférées a toujours été un engouement, mais, elle a récemment pris une grande ampleur au Nigeria après que des fans inconditionnels ont commencé à être récompensés par d’énormes cadeaux pour leurs efforts.Cependant, l’un de ces cas semble avoir mal tourné après que la dame en question a été désavouée par son propre père, pour avoir dessiné le visage du travesti nigérian Okuneye Idris Olarenwaju alias « Bobrisky » sur son dos. Un geste pour montrer son amour et son soutien à la barbie masculine controversée.Selon la dame, son père l’a reniée pour s’être laissé influencer par la pression en ligne au point de se faire encrer pour une célébrité. Elle a révélé qu’elle était actuellement à la croisée des chemins et ne savait pas quoi faire. La dame a également déploré le fait que le travesti de « ne lui avoir montré aucune estime » après avoir fait le tatouage, contrairement à la première dame qui a été récompensée financièrement.On rappellera que « Bobrisky » a promis à l’un de ses fans, Anumba Gift, un voyage gratuit à Dubaï, 1 million de nairas (1,4 million FCFA) et un nouveau téléphone de son choix. Après que le geste aimable de Bobrisky est devenu viral sur les réseaux sociaux, d’autres fans, y compris la dame désavouée, ont décidé de se faire faire leurs propres tatouages, espérant probablement être également récompensés.