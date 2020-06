Un policier arrêté pour vol

Baye Fall, un élément de la Brigade de Recherches du commissariat de Yeumbeul a été arrêté pour vol.





Selon Les Échos, il est accusé par un couple sénégalo-espagnol de lui avoir dérobé des parures en or d’une valeur d’un million Fcfa et un sac contenant de précieux objets.





Le couple, qui revenait d’une course de la banlieue, a été interpellé en plein couvre-feu.





Lors d’un contrôle, le policier Baye Fall en profite et confisque le sac du couple et les parures en or, d’après le récit du journal.