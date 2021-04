Un proche de Sokhna Aïda Diallo en prison

B. C., "dieuwrigne" (chambellan) de Sokhna Aïda Diallo, croupit en prison.Bras droit de la 3e épouse de feu Cheikh Béthio Thioune, il a été arrêté, vendredi dernier, par la police de Diourbel.Selon Source A qui vend la mèche, "il est soupçonné d’avoir fait main basse sur 8 400 000 Fcfa appartenant à son employeur qui lui avait confié la gestion d’un grand dépôt de gaz sis à Diourbel".À en croire des sources proches de l'enquête, "’argent volé a permis au mis au cause de contribuer financièrement à la célébration du 17 avril commémorant la rencontre entre Serigne Saliou Mbacké et Cheikh Béthio Thioune".